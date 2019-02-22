الوحدة يفوز على أُحد برباعية مقابل هدف

محمد اسماعيل - القاهرة - فاز فريق الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدف أمام نظيره أُحد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري السعودي.

وتقدم الوحدة سريعًا عن طريق لاعبه عصام الجبالي في الدقيقة 21 قبل أن يُضيف ماركوس جليرمي الهدف الثاني في الدقيقة 40 لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، شهدت الدقيقة 53 خروج محمود عواد المحترف في صفوف الوحدة مُصابًا إثر كرة مشتركة وأشرك أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق عبد الله الجدعاني بدلاً منه ثم سجل أحمد عبده الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 63 بينما أختتم جليرمي الرباعية في الدقيقة 74، بينما سجل هدف أُحد لاعبه على الأسمري في الدقيقة 60.

وبهذا الفوز رفع الوحدة رصيده إلى النقطة 34 ليقفز للمركز السادس، بينما توقف رصيد أُحد عند النقطة 12 في المركز السادس عشر، متذيلاً الدوري.