رئيس إنبي لمصراوي: تجربة بيراميدز زادت من قوة المنافسة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فوزي:

علق علاء خشب رئيس نادي إنبي، على إعلان بيراميدز، نقل ملكيته إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي، وتصفية استثمارات المالك السابق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية في مصر.

وقال خشب في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365"، إنه مع استمرار تجربة نادي بيراميدز في الدوري المصري، لافتا أن تلك التجربة زادت من قوة المنافسة داخل المسابقة.

وأضاف، أن حجم الاستثمارات التي ضخها نادي بيراميدز في الدوري منذ بداية التجربة كان له تأثير كبير على زيادة المنافسة في الدوري.

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وأوضح، أن أحد المكتسبات من تجربة بيراميدز عدم انحصار المنافسة في الدوري بين الأهلي والزمالك، كما كان يحدث في السنوات الماضية.

وأشار رئيس نادي إنبي، إلى أنه رغم كونه أهلاوي، لكنه مع استمرار التجربة، رغم أنها كان لها تأثيرا سلبيا على ناديه.

وأتم تصريحاته:" من الجيد استمرار تجربة بيراميدز في الدوري المصري، وتكرار نفس التجربة داخل عدد من الأندية الأخرى، سيزيد من قوة الدوري ليصبح مثل الدوري الإنجليزي".