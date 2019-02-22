دينامو كييف يصطدم بتشيلسي وأرسنال يواجه رين بالدوري الأوروبي

أوقعت قرعة دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي سحبت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية، فريق تشيلسي الإنجليزي في مواجهة دينامو كييف الأوكراني، بينما يلتقي أرسنال فريق رين الفرنسي.
كذلك أوقعت القرعة فريق إشبيلية الإسباني، الأكثر تتويجا في الدوري الأوروبي برصيد خمسة ألقاب، في مواجهة سلافيا برغ التشيكي.
وفي باقي مواجهات دور الستة عشر، يلتقي آينتراخت فرانكفورت الألماني مع إنتر ميلان الإيطالي، ودينامو زغرب الكرواتي مع بنفيكا البرتغالي، ونابولي الإيطالي مع سالزبورج النمساوي، وفالنسيا الإسباني مع كراسنودار الروسي، وزينيت سان بطرسبرج الروسي مع فياريال الإسباني.
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