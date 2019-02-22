والد الطفل الذي أخافه جوميز يكشف تفاصيل الواقعة

كشف والد الطفل الذي أخافه احتفال جوميز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن كواليس الموقف المربك، وإهداء جوميز لقميصه بعد المباراة. وقال الوالد في تصريحات صحفية: “حقيقة أنا شوفت الهدف لكن ما انتبهت للقطة أثناء المباراة”. وأردف: Advertisements “بعدما انتهت المباراة أنا شوفت الكابتن ” جوميز ” مع الكابتن حسين ناصر المسؤول عن البراعم بيهديه التيشريت وبيسلم عليه.”. وأضاف: “الحمد لله على سلامة فيصل، والكابتن قدم اعتذاره وهذا من شيم الكبار”. كما أكد الوالد، سعادته بإهداء قميص جوميز، مشددًا على أنها ستبقى ذكرى طيبة من الكابتن.

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