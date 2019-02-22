ديارا يعلن اعتزاله بعد انفصاله عن سان جيرمان

أعلن الدولي الفرنسي السابق لاسانا ديارا، اليوم الجمعة، اعتزاله عقب انفصاله عن باريس سان جيرمان بالتراضي.
وانضم ديارا، الذي سبق له اللعب لآرسنال وتشيلسي وريال مدريد، إلى سان جيرمان لمدة 18 شهراً في يناير (كانون الثاني) 2018، وخاض 13 مباراة في كافة المسابقات الموسم الماضي، حيث فاز الفريق بالثلاثية المحلية.
وخاض اللاعب (33 عاماً) ثلاث مباريات فقط هذا الموسم تحت قيادة مدربه توماس توخيل، وقال عبر حسابه على إنستغرام إنه “حان الوقت للاعتزال”.
وأضاف ديارا: “قدمت الكثير لكرة القدم، شكراً لكرة القدم التي منحتني الكثير، لم أفعل كل شيء بشكل رائع لكني فعلته من قلبي، شكراً لكل من شجعني طوال مسيرتي، طويت الصفحة لكني لن أنسى شيئاً، وسأواصل العمل بحماس وعزم وإخلاص في مشاريعي المستقبلية”.
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