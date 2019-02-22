صور.. جمعية محبي الإسكندرية تكرم هاني أبو ريدة

كرمت جمعية محبى الإسكندرية برئاسة مهندس ياسر سيف بالاشتراك والتعاون مع جمعية منتدى الاسكندرية برئاسة مهندس عبد الفتاح رجب، المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة على هامش استضافة الإسكندرية لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية الصيف المقبل، وبحضور المهندس هشام خطب رئيس اللجنة الأولمبية.

وتحدث أبو ريدة خلال الحفل عن العديد من الأمور كان من بينها الكشف عن فعاليات كأس الأمم وأحوال الدوري والجماهير وعودتهم إلى المدرجات حيث قال:

تفاجأت بهذا الجمع ومبسوط كأنى فى بيتى لأن هذا المكان هو الذي تأهلنا منه لأمم إفريقيا وكأس العالم الاسكندرية وبرج العرب لديها مكانه كبيرة لدينا، وهناك اجتمعات مستمرة مع الرئاسة ورئاسة الوزراء للتحضير لمنافسات كأس الأمم.

إذا لم تكن لوائح وقاعدة البطولة تنص على ضرورة تواجد المنتخب صاحب البلد المنظم في العاصمة، لكان اختار الاتحاد أن يخوض المنتخب مبارياته في الإسكندرية.

نرغب في عودة مصر مرة أخرى لاستضافة الأحداث الهامة والكبرى، والإسكندرية

لها نصيب كبير في كأس الأمم المقبلة من خلال إستاد الإسكندرية والمكس بجانب ملعب برج العرب المتواجد كاحتياطي.

خلال السنوات الماضية شهدت الأجواء في الكرة المصرية بعض الانفلات بشكل عام والكل تأثر به، ونحاول عمل دورات للحكام ولا نبخل عليهم ونعالج الأخطاء ونتحدث مع الحكام عن ضرورة فرض الشخصية داخل الملعب، وحكام مصر لديهم ذكاء كبير وفطنة، ورئيس اللجنة عصام عبد الفتاح يبذل مجهودا كبيرا ويجب على الإعلام مساندتهم، والحكم هو إنسان يخطئ في النهاية ولكل شخص خطأ ويجب تقبله وعدم قتله.

تجربة بيراميدز ..

بالنسبة لى الاستثمار يرفع مردود الدورى من حيث القيمة التجارية وقيمة الدوري ارتفعت بالفعل، وتجربة بيراميدز مثمرة وأحيت الدوري من جديد والأندية الجماهيرية متأثرة بغياب الجماهير عن الملاعب، والاستثمار الرياضي يجب أن يفعل بصورة

أكبر وهناك أندية تبيع لاعبين لتعيش وتستقر وفي أوروبا هناك من يبيع قمصانا ويكسب أموالا، ولدينا هنا في مصر قميص المنتخب يقلد ويباع بمائة جنيه فقط.

نعمل حاليا على بطاقة التعارف للجماهير، وسيكون لدينا ملاعب على أعلى مستوى في كأس الأمم، ولا صراع مع الأهلي حاليا وننظم بطولة الدوري بالصورة التي يتم الاستقرار عليها وتناسب الجميع، وعلاقتي طيبة مع محمود الخطيب والنادي الأهلي وجميع المشاكل والأزمات نحاول حلها مع الأندية بجلسات خاصة.

النادي الأهلي مشترك في أكثر من بطولة وتم تغيير ميعاد دوري الأبطال هذا العام، ولم يذكر أي من الإعلاميين أنه يجب قبل يوم 30 يونيو المقبل أن نحدد بطل الدوري وباقي المراكز للمشاركة في بطولات إفريقيا، كما أن المشاركة في البطولة العربية كان قرارا لصالح الأندية والدولة والأمة العربية، في العام المقبل لن نسمح باشتراك أي فريق في أكثر من بطولة، ومن سيلعب إفريقيا لن يلعب عربيا، ونسعى دائما لمساندة الأهلي والزمالك وباقي الأندية حتى يكون لدينا منتخب قوي.

تقنية الفار تكلفتها عالية والملاعب غير مجهزة لها في الوقت الحالي، اتفقنا مع شركة أمن من ستنظم دخول الجماهير من داخل الملاعب خلال الفترة المقبلة.