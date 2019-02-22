الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يختار كورتوا كأفضل حارس مرمى في 2018

كتبت: سارة جاب الله

حصل تيبو كورتوا على جائزة أفضل حارس مرمى في عام 2018 من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء لكرة القدم "IFFHS".

وكرم الاتحاد حارس مرمى المدريديستا الذي اختير أيضا أفضل حارس مرمى في حفل تسليم جوائز الأفضل وحاز على جائزة

القفاز الذهبي في مونديال روسيا.

وحصل البلجيكي علي (181) في التصويت الذي شارك فيه خبراء من 90 بلدًا، ويلية حارس المرمى لوريس (109)، بوفون (59)، كيلور نافاس (58) وأوبلاك

وتير شتيغن (49). إلى جانب كورتوا وحصل مودريتش أيضا على جائزة أفضل صانع ألعاب في 2018 من قبل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء لكرة القدم.

جدير بالذكر حاز حارس المرمى على هذه الجائزة، بعدما فاز بجائزة أفضل حارس مرمى في جوائز "الأفضل" وحاز على جائزة القفاز الذهبي في مونديال روسيا.