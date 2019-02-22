شاهد.. مودريتش يتغلب علي ميسي في حصد جائزة جديدة

لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد كتبت: سارة جاب الله استلم لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني في سيوداد جائزة أفضل صانع ألعاب في 2018، من قبل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء لكرة القدم "IFFHS" . حيث فاز اللاعب في عام 2018 بدوري أبطال أوروبا وقاد منتخبه إلى نهائي كأس العالم في روسيا، على الصعيد الفردي فاز أيضاً، من بين جوائز أخرى، بجائزة الكرة الذهبية، جائزة الأفضل وجائزة أفضل لاعب في أوروبا. نهائي كأس العالم في روسيا، على الصعيد الفردي فاز أيضاً، من بين جوائز أخرى، بجائزة الكرة الذهبية، جائزة الأفضل وجائزة أفضل لاعب في أوروبا. وحصل الكرواتي على 272 صوتاً في التصويت الذي شارك فيه خبراء من 90 دولة، متقدماً على على ميسي (144)، هازارد (114)، دي بروين (36) ونيمار (18). لم يكن مودريتش الوحيد الذي حصل على جائزة قبل الحصة التدريبية اليوم الجمعة، فقد حصل كورتوا على جائزة أفضل حارس مرمى في 2018 من الاتحاد "IFFHS".

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