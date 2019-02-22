ميسي وديمبلي وسواريز في قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية

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أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لـفريق برشلونة ، عن القائمة المستدعاه لمباراة إشبيلية غدًا السبت، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.
وشهدت القائمة غياب بواتينج المنضم حديثًا لصفوف الفريق لأسباب فنية، وغاب أيضًا سيرجي سامبر و جان كلير توديبو، عن القائمة المسافره لمواجهة إشبيلية غدًا.
ويغيب أيضًا عن قائمة الفريق أيضا كل من الحارس ياسبر سيليسين
قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية تضم كلاً من :
وضمت قائمة الفريق كلًا من تير شتيجن وإنياكي بينيا وسيميدو وبيكيه وراكيتيتش وسيرجيو بوسكيتس وكوتينيو ولويس سواريز وميسي وديمبيلي ومالكوم ولونجليه وموريو وجوردي ألبا وسيرجي روبرتو وكارليس ألينيا وأرتورو فيدال وأومتيتي.
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