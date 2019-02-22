رياضة | تدريبات شاقة لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات شاقة لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقارير صحفية إسبانية، أن أنطونيو بينتوس المعد البدني لفريق ريال مدريد الإسباني، قد قام بعمل شاق مع لاعبي ريال مدريد، حيث كان لديهم راحه في منتصف الأسبوع.

ولعب ريال مدريد مباراتين في الأسبوع تقريباً طوال الموسم، لكن لم يكن لديه أي مباراة في منتصف الأسبوع الحالي، وقد استغل مدرب اللياقة البدنية بنتوس هذا الأمر بوضع اللاعبين في تدريب مكثف.

وضع الإيطالي خطة وصلت إلى أعلى مرحله يوم الخميس، اللاعبون عملوا في صالة الألعاب الرياضية ثم تابعوا تمرينات اللياقة البدنية على أرض الملعب ، قبل العمل على التسديد ، ولعب مباراة صغيرة والقيام ببعض الجُمل التكتيكية.

في بداية الأسبوع، كان هناك تدريب على التحمل والعمل على السرعة، قبل تحول التركيز إلى القوة والتكييف في وقت لاحق من الأسبوع.

ستكون هناك جلسة أخرى يوم الجمعة، وستكون مرة أخرى مكثفة، لكن بينتوس سيخفف قليلاً في ضوء أن مباراة الأحد أمام ليفانتي أصبحت الآن على الأبواب.