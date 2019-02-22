رياضة | انتقال نجم ريفربليت لريال مدريد مُهدد بالفشل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتقال نجم ريفربليت لريال مدريد مُهدد بالفشل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام أطباء نادي ريال مدريد الإسباني بزيارة الأرجنتيني إيزيكيل بلاسيوس، لاعب فريق ريفربليت الأرجنتيني في مدينة بوينس آيرس، من أجل التحقق من اصابته.

وكان بالاسيوس قريباً من الانتقال إلى ريال مدريد، لكن اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً تعرض لإصابة خطيرة في مباراة ريفر ضد ريسنج مؤخراً، وقد أرسل النادي الإسباني أطباء للتحقق منه في بوينس آيرس.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن هناك كسر في الساق، واعتمادًا على شدة الكسر، قد يتضطر إلى الذهاب لإجراء عملية جراحية، وقد يجعله يغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

وإذا لم تكن هناك حاجة لإجراء عملية جراحية، فإن الإصابة يجب أن تبقيه بعيد عن الملاعب فقط حوالي شهرين ومع اقتراب اللاعب من خطوة ريال مدريد، يقوم أطباء الفريق الإسباني بمراقبة الوضع، كما أفاد راديو لاريد وتم التحقق منه من قبل ماركا.