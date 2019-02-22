رياضة | برشلونة يُصارع ريال مدريد لضم نجم مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يُصارع ريال مدريد لضم نجم مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير اعلامية ان نادي برشلونة الإسباني يسعي للتعاقد مع النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير أن برشلونة قرر الدخول في منافسة مع ريال مدريد للتعاقد مع "راشفورد" في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت التقارير أن برشلونة يخشي أن يطلب مانشستر يونايتد 100 مليون يورو للتخلي عن "راشفورد" خاصة وأن إدارة النادي الكتالوني تري أن هذا مبلغ ضخم.