رياضة | أبرز تصريحات محمد صلاح في حواره مع "سكاي سبورت"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرز تصريحات محمد صلاح في حواره مع "سكاي سبورت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الجناح المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، اليوم الجمعة، خلال حوار صحفي مع شبكة "سكاي سبورت"، كاشفاً عن كيفية تعامله مع الانتقادات وتوقعاته للمواجهة المنتظرة أمام مانشستر يونايتد.

ويلتقي ليفربول مع مانشستر يونايتد، يوم الأحد المقبل، في ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال صلاح في حواره: "هذا الموسم أصعب بالنسبة لي من الموسم الماضي، لكني أعتقد أن هناك سوء تفاهم في طريقة حُكم الناس، ولا أحب ذلك كثيرًا، ولكني لا أهتم كثيرًا".

وتابع: "لقد لعبت كمهاجم صريح كثيرًا ولكن مازال يمكنني اللعب في مركز الجناح، وأحرزت أهدافًا كثيرة من الجناح، انا أيضًا أطلق على نفسي جناح، ولا أحب أن أطلق على نفسي مهاجم وهمي".

وأكمل: "طريقة لعبي لا تعتمد على الاحتفاظ بالكرة وأكون قوي، حتى عندما ألعب كمهاجم، مركزي مختلف عن أي لاعب، مثل هاري كين، لديه أسلوب مختلف، عندما ألعب رقم 9، أهرب للمركز 10 للحصول على الكرة والمراوغة، لذلك أطلق على نفسي جناح".

واطعن مواجهة مانشستر يونايتد وقال: "سيكون أسبوعًا مهمًا، إذا فزنا بـ3 مباريات وكنا في صدارة الجدول سيكون شيء كبير لنا، عندما يكون لديك 3 مباريات في أسبوع أو 10 مباريات، أنت فقط تحتاج للفوز، ثم بعد ذلك يمكنك التفكير".

واستطرد: "حتى إذا لم نكن في الصدارة، أنا أعرف كيف يريد مانشستر يونايتد الفوز على ليفربول وأيضًا إيفرتون، بالنسبة لي الأمر ليس كبيرًا، نحن فقط نحتاج للقيام بما كنا نقوم به في الشهور الماضية".

وعن حلم تحقيق اللقب، قال: "يمكنك أن تشعر بالضغط لأنك بشر، بالنسبة لي الأمر ليس كبيرًا إذا فزت بمباراة الآن أو منذ 3 أسابيع، أريد الفوز في جميع المباريات، إننا نلعب على الدوري الإنجليزي وهناك ضغط علينا كما هو على مانشستر سيتي".

وأردف: "لقد قلت في نوفمبر، هناك ضغط سيستمر حتى نهاية الموسم، لأنه عندما تكون في الدوري الإنجليزي عليك أن تتقبل الضغط، عندما تذهب للمنزل ستأخذه معك، ولكن هذا يمكن أن يساعدك للعمل أكثر".