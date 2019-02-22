شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة اليوروباليج.. مشاكل لاتسيو تستمر رغم الخروج والان مع التفاصيل

الخليج 365- فرر الأتحاد الأوروبي اليوم الجمعة فتح تحقيق واسع مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو الأيطالي الذي ودع بطولة الدوري الاوروبي من دور الأثنين والثلاثين بخسارته أمام فريق إشبيلية الأسباني بثلاثة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي تقرير مطول نشرته الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم أكدت أن اليويفا بصدد إجراء تحقيق موسع مع الفريق الإيطالي بسبب لقاء الإياب أمام الفريق الأسباني وذلك على وقع السلوك العنصري الذي قامت به الجماهير لأصحاب قلعة رامون سانشيز بيزخوان.

وسوف تحقق اللجنة التأديبية التي تتبع للأتحاد الأوروبي لكرة القدم مع الفريق بسبب هتافات جمهوره بعد الكارت الأحمر الذي تعرض له آدم ماروسيتش بالبطاقة الحمراء المباشرة حيث سيخضع اللاعب ايضاً إلى لجنة التقييم من أجل دراسه موقفة.

المصائب لا تأتي فرادى وموسم لاتسيو في مهب الريح

وبالنظر لمستوى لاتسيو في بطولة الدوري الأيطالي الممتاز لكرة القدم نجد الفريق في المركز السابع برصيد ثمانية وثلاثين نقطة جمعها بعد مرور أربعة وعشرين جولة حيث حقق الفوز في إحدى عشر مباراة وتعادل في خمسة وتكبد الفريق مراره الخسارة في ثمانية مناسبات.

وخسر الفريق مباراته الماضية في الكالتشيو أمام نادي جنوى بهدفين مقابل هدف يوم الاحد الماضي ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين ليتأزم موقف الفريق في جدول الدوري فيما يخص تأهله لأحد البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وبعد الخروج أمام إشبيلية من بطولة الدوري الأوروبي لم يبقى للأتسيو سوى المنافسة على بطولة كأس إيطاليا والتي وصل فيها الفريق إلى محطة نصف النهائي وينتظر ملاقاة ميلان يوم الأربعاء المقبل الموافق السابع والعشرين من شهر فبراير على ملعب الأوليمبيكو.

فيما يرحل الفريق لمواجهة الروسونيري على ملعب سان سيرو " جوزيبي مياتزا " يوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر أبريل المقبل في لقاء الإياب لتحديد هوية المتأهل للمشهد الختامي وينتظر لاعبوا لاتسيو ألا تؤثر عليهم قرارات الأتحاد الأوروبي من أجل إجتياز عقبة أبناء جاتوزو.

فهل يستسلم أبناء الجنوب الأيطالي للمشاكل التي تضرب الفريق مؤخراً ويودعوا آخر الآمال المحلية أم سيكون لهم آخر ؟