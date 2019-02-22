شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تصريحات من تركي آل الشيخ أثارت الجدل خلال رحلته مع الأهلي وبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيراميدز نقل ملكية النادي من تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إلى رجل الأعمال الإماراتي سالم سعيد الشامسي، والذي كان يشغل منصب نائب رئيس النادي.

وبدأ ارتباط تركي آل الشيخ بنادي بيراميدز في يونيو من العام الماضي 2018 وتغيير اسمه من الأسيوطي سبورت إلى اسمه الحالي بعد امتلاكه.

التقرير التالي نستعرض خلاله 5 تعبيرات شهيرة قام تركي آل الشيخ بالإدلاء بها سواء خلال منشورات عبر حسابه الشخصي أو من خلال تصريحات تليفزيونية، أثارت جدلاً واسعاً وأحدثت ضجة كبيرة بالشارع الكروي في مصر وتم تداولها بقوة عبر السوشيال ميديا، وذلك منذ توليه منصب الرئيس الشرفي للأهلي وحتى نقل ملكيته لنادي بيراميدز.

اللي يلعب مع الأسد يستحمل «3 من العيار الثقيل»

بداية ظهور تركي آل الشيخ عبر وسائل الإعلام المصرية كانت من خلال تصريح شهير له في مارس من العام الماضي 2018 خلال توليه منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، فأكد تركي مع الإعلامي أحمد شوبير بعد نجاحه في مهمة التجديد لعبدالله السعيد: «اللي يلعب مع الأسد يستحمل.. 3 جايين الأهلي من العيار الثقيل».

روح الفانلة الزرقاء

في ظل حالة الاحتقان الشديدة بين تركي آل الشيخ وعدد كبير من أنصار النادي الأهلي، وحالة التنافس الشديدة بين الناديين، تسببت الأهداف المتأخرة التي يحرزها فريق بيراميدز في ترديد مالك النادي مصطلح «روح الفانلة الزرقاء»، عبر حسابه الشخصي بفيسبوك، على طريقة النادي الأهلي، بالإضافة إلى نشر النادي أغنية تحمل الاسم ذاته.

هذا اللاعب أداؤه يعجبني

أعلن تركي آل الشيخ عن صفقة مدوية ستهز الكرة المصرية من خلال الحصول على خدمات لاعب عالمي، وأثار تصريح تركي الجدل الواسع وزادت تكهنات الجماهير حول اسم اللاعب، قبل أن يقوم يومياً بنشر صور للاعبين عالميين أبرزهم إبراهيموفيتش ويعلق عليها «هذا اللاعب يعجبني أداؤه»، من أجل المزيد من الجدل والتشويق، علماً بأن صفقة بيراميدز كانت البيروفي كريستيان بينافينتي.

الأهلي يحتاج صفقة مجلس إدارة

سخر تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز السابق، من مجلس إدارة النادي الأهلي، عقب الأزمة الطاحنة التي وقعت بين الطرفين، حيث أكد خلال مداخلة هاتفية في إحدى الفضائيات في يناير الماضي، أن النادي الأحمر يحتاح صفقة وحيدة وهي أن يأتي بمجلس إدارة جديد، وهو التصريح الذي أثار غضب أنصار النادي الأحمر.

انعقاد دائم

واصل تركي آل الشيخ، مالك بيراميدز السابق، سخريته من تأكيد مجلس إدارة النادي الأهلي خلال بيان رسمي أنه في حالة انعقاد دائم، حيث قام تركي بترديد عبارة «انعقاد دائم» في كافة منشوراته بشكل ساخر من بيان مجلس النادي الأحمر.