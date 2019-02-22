صاروخية «ساني» في شالكه الأفضل في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا»، عن اختيار هدف الألماني ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، في شباك فريق شالكه الالماني، أفضل هدف في مواجهات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا «شامبيونز ليج».
وحصدت صاروخية ساني، الجائزة متفوقة على الأهداف التي كانت مرشحة لحصد الجائزة، أبرزها هدف الفرنسى كريم بنزيمة، لاعب ريال مدريد الإسباني، في شباك أياكس الهولندي، وهدفا الثنائي نيكولو زانيولو لاعب روما الإيطالي، في شباك فريق بورتو البرتغالي، وسون هيونج مين، لاعب توتنهام الإنجليزي، في مرمى بروسيا دورتموند الألماني.
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