شكرا لقرائتكم رامبو فى البلدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل توصل مسئولي بلدية المحلة لاتفاق نهائي مع نبيل محمود "رامبو" نجم الزمالك والمدير الفني السابق لكفر الشيخ وذلك لقيادة الفريق في دوري القسم الثاني خلفا لاحمد العجوز الذي تقدم بإستقالته بعد التعادل مع الجزيرة المطروحي بدون اهداف في المباراة التي اقيمت عصر الامس بإستاد بلدية المحلة .
ويبدأ نبيل محمود مشواره مع البلدية بداية من الغد أستعدادا لمباراة كفر الشيخ والمقرر لها الخميس المقبل بإستاد بلدية المحلة .
يذكر ان بلدية المحلة يحتل المركز الخامس بالمجموعة الثالثة برصيد 31 نقطة بفارق 4 نقاط عن طنطا متصدر المجموعة .
كانت هذه تفاصيل خبر رامبو فى البلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.