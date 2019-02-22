شكرا لقرائتكم رسميا.. لابورت يمدد تعاقده مع مانشستر سيتي حتى 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى مانشستر سيتى الإنجليزى رسميا اليوم الجمعة، تمديد تعاقد مدافعه الفرنسى ايمريك لابورت حتى عام 2025.

وكان لابورت صاحب الـ 24 عاما قد ظهر بمستوى فنى رائع مع السيتى، وحجز مكانا أساسيا فى تشكيل الفريق على حساب الأرجنتينى نيكولاس أوتامندى والقائد فينسينت كوميانى فى تشكيل السيتى، منذ انضمامه فى يناير من العام الماضى قادما من أتلتيك بلباو الإسبانى.

وتحدث المدافع الفرنسى للموقع الرسمى لناديه بعد تمديد التعاقد، قائلا "لايُمكن أن أكون أكثر سعادة من كونى الآن لارتباطى فى هذا النادى على المدى البعيد، مُنذ اليوم الأول لى هُنا شعرت بالترحيب من جوارديولا ومن جميع اللاعبين".

وتابع لابورت: "هذا النادى يُقدم لى كل ما احتاجه للتطور كلاعب، أنا أرغب فى الاستمرار فى التحسن، أُريد الفوز بكل شئ، ومانشستر سيتى هو المكان المُناسب لفعل ذلك".