مصر تحصد 5 ذهبيات و برونزية فى منافسات الفرق ببطولة أفريقيا للسلاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق منتخب مصر ذهبية مسابقة شيش الرجال تحت 20 سنة فى البطولة الإفريقية للسلاح المقامة فى الجزائر . كما حصلت مصر على ذهبية كلا من فرق السيف للرجال و فرق سيف المبارزة للرجال والشيش سيدات و السيف سيدات و برونزية سيف المبارزة للسيدات . و جاء إجمالى نتائج منتخب مصر فى اليوم الختامى للبطولة كالتالى : سلاح سيف المبارزة المركز الأول محمد ياسين المركز الثاني محمود السيد المركز الأول اينور الشامي المركز الثاني سلمي طارق سلاح الشيش المركز الأول سلمي هاني المركز الثالث نور أبو ليله المركز الأول احمد هندوي الثالث.وليد خالد السيف الأول جنه البكري الثالث ريناد الدكش الثاني زياد نوفل الثالث فارس باسم فرق 20 سنة ذهب -شيش رجال ذهب -سابر رجال ذهب -سيف مبارزه رجال ذهب -شيش آنسات ذهب -سابر بنات برونز-سيف مبارزه بنات

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