كاف يفاجأ الدروايش بإيقاف طارق طه.. والإسماعيلي يتظلم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" مسئولى الإسماعيلى عبر اخطارهم بإيقاف طارق طه ظهير أيسر الفريق بعد حصوله على إنذار ثانى فى لقاء الافريقى التونسى وقفا لتقرير الحكم الكاميرونى.
وقام الإسماعيلى بالتظلم على هذا القرار خاصة أن الحكم أخطأ بعد منح طارق طه بطاقة صفراء، حيث أن اللاعب الذى ارتكب الخطأ وتسبب فى ركلة الجزاء هو قلب الدفاع الغانى ريتشارد بافور.
ويتطلع مسئولو الإسماعيلى للوقوف على الرد النهائى للكاف خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل استعادة خدمات الظهير الأيسر الاساسى للفريق.
ويستضيف الإسماعيلى شباب قسنطينة الجزائرى غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دورى أبطال أفريقيا، على استاد برج العرب بالإسكندرية بغياب الجماهير.
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