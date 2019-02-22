شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق البطولة الأفريقية للخماسي الحديث بحضور رئيس الاتحاد الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا السبت ، البطولة الأفريقية للخماسى الحديث المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ، والتى تستضيفها مصر على ملاعب نادى بلاتينيوم بالتجمع الخامس .

ومن جانبه أكد المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث أن ملاعب البطولة بنادى بلاتينيوم مجهزة على أعلى مستوى لإستقبال مثل هذا الحدث العظيم والذى سوف يتأهل من خلاله إلى أوليمبياد طوكيو 2020 مباشرة اثنين فقط ( الفائزون بالميدالية الذهبية ) ، مشيرا الى أنه واثـق من إستعداد المنتخب القومى المصرى بالفوز بالبطولة والتأهل مباشرة لاولمبياد طوكيو من خلال حجز مقعدين للأوليمبياد ، وإقتناصهما من جنوب أفريقيا المنافس الاساسى لمصر .

وأضاف العريان أن الإتحـاد المصرى للخماسي الحديث نال شرف تنظيم البطولة الأفريقية بالتزامن مع تنظيم بطولة كأس العالم بنادى بلاتينيوم بالتجمع الخامس حيث أكدت 31 دولة مشاركتها بكأس العالم ، مما يمنح مصر تحقيق نتائج إيجابية صاحبة الارض والجمهور بصفتها البلد المضيف ، هذا إلى جانب إرسال رسالة واضحة وصريحة للعالم اجمع أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان .

ومن المقرر أن تخوض مصر منافسات البطولة بـ 8 لاعبون ولاعبات بواقع 4 لاعبين هم (إسلام حامد ، شريف ياسر ، شريف نظير ، مهند طارق) و4 لاعبات هن (هايدى عادل ، سندس طارق ، وسلمى أيمن ، وأميرة قنديل) .

ومن المنتظر أن يحضر فعاليات البطولة كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة داعم البطولة وكافة البطولات لاخراجها فى أبهى صورها ، إلى جانب كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى للخماسي الحديث ، وعدد من رؤساء الأندية والاتحادات الرياضية الذى تم دعوتهم للحضور