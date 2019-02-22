شكرا لقرائتكم خبر عن هل يضم أجيري كوكا للفراعنة أمام النيجر بعد تألقه مع أولمبياكوس اليوناني؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الأخيرة تألق اللاعب الدولي احمد حسن كوكا مهاجم فريق أولمبياكوس اليوناني، واستطاع ان يلفت نظر المدير الفني للفراعنة المكسيكي خافيير أجيري .

وشارك أحمد حسن مع أولمبياكوس اليوناني هذا الموسم في 23 مباراة بجميع البطولات وسجل 8 أهداف ، ما يدل علي اعتماد المدير الفني للفريق اليوناني البرتغالي بيدرو مارتنيز علي المهاجم الدولي في التشكيل الأساسي للفريق .

وابتعد كوكا خلال الفترة الأخيرة عن قائمة الفراعنة منذ تولي المكسيكي أجيري الذي اعتمد علي مروان محسن وصلاح محسن مهاجمي الأهلي خلال اللقاءات الماضية ، ولكن ابتعاد الثنائي عن الملاعب بعد الإصابة التي طالتهم في الفترة الأخيرة دفع أجيري بالتفكير في ضم وجوة جديدة خاصة بعد تأكد صعود المنتخب المصري إلي كان 2019 المقرر إقامتها في مصر .

و كانت أخر مشاركات كوكا مع منتخب مصر أمام سوازيلاند في 16 أكتوبر الماضي وصنع هدف في فوز الفراعنة بثنائية في تصفيات أمم أفريقيا 2019

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة النيجر بالجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019 المقرر اقامتها بمصر .