شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدي يفوز على النجوم بهدف ويحتل المركز السادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المصرى البورسعيدي في مواصلة انتصاراته بعد الفوز على النجوم بهدف نظيف لمحمد صالح في الدقيقة 71 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجيش بالسويس، بالجولة 23 من بطولة الدوري العام.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المصرى البورسعيدي الي 32 نقطة محتلاً المركز السادس في جدول الدورى المصرى بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 25 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة، فيما تجمد النجوم عند المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 6 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 30هدف.

وشهدت المباراة خروج عصام الحضري حارس مرمي النجوم بعد إحراز المصري هدفه بسبب الإصابة ، كما نجح أحمد مسعود حارس المصرى البورسعيدي في تصدي ركلة جزاء لمحمود فتح الله لاعب النجوم في الدقيقة 87 ليحافظ علي تفوق الفريق البورسعيدي قبل إعلان حكم اللقاء عن نهاية المباراة.

وبدأ المصرى البورسعيدي المباراة بتشكيل يتكون من ، حراسة المرمى: أحمد مسعود ‎- الدفاع: أحمد شوشة ,عمر كمال , إسلام عطية و محمد الصالح ‎-الوسط: إيزي إيميكا , فريد شوقي , سعيدو سمبوري ومحمود حمد ‎-الهجوم : أحمد ياسر ومحمود وادي.

فيما جاء تشكيل النجوم ، عصام الحضري في حراسة المرمى ، محمود فتح الله، خالد عبد الرازق، مايكل أزخومين، كريم فؤاد في خط الدفاع ، ديديه كوريه، عمرو السيسي، محمد همام، أحمد شرويدة، أيمن الغباشي في خط الوسط، توسين أومويلي في الهجوم.