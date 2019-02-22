شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فتح الله يهدر ركلة جزاء ويضيع التعادل للنجوم أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح أحمد مسعود لاعب المصرى البورسعيدي في تصدي ركلة جزاء لمحمود فتح الله لاعب النجوم في الدقيقة 87 في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد الجيش بالسويس، بالجولة 23 من بطولة الدوري العام.

وجاء التشكيل المصرى البورسعيدي كالتالي، ‎-حراسة المرمى: أحمد مسعود ‎-الدفاع: أحمد شوشة ,عمر كمال , إسلام عطية و محمد الصالح ‎-الوسط: إيزي إيميكا , فريد شوقي , سعيدو سمبوري ومحمود حمد ‎-الهجوم : أحمد ياسر ومحمود وادي.

فيما جاء تشكيل النجوم ، عصام الحضري في حراسة المرمى ، محمود فتح الله، خالد عبد الرازق، مايكل أزخومين، كريم فؤاد في خط الدفاع ، ديديه كوريه، عمرو السيسي، محمد همام، أحمد شرويدة، أيمن الغباشي في خط الوسط، توسين أومويلي في الهجوم.