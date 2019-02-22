شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر خطاب نادي بالمظاليم يطالب ببطلان عمومية اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل نادي ميجا سبورت الذى يلعب فى دوري القسم الثالث خطاب إلى اتحاد الكرة ببطلان إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية، المقرر لها غداً السبت وبالتالى بطلان الجمعية وبطلان القرارات التى سيتم اتخاذها حال اكتمال النصاب القانونى.

وكشف أحمد مجاهد رئيس نادى ميجا سبورت أنه أرسل نسخة من خطاب البطلان إلى وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي و مجلس إدارة اتحاد الكرة، خاصة أنه لم يتم إرسال البنود الخاصة بالعمومية إلى الأندية قبلها بأسبوع وطلب إلغاء العمومية.

أضاف مجاهد أن اللائحة تنص على أنه يجب إرسال البنود للأندية قبل انعقادها بـ7 أيام.

خطاب نادي ميجا ببطلان عمومية اتحاد الكرة