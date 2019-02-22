أحمد الشيخ يفلت من عقوبة الاتحاد المصري

رفض الاتحاد المصري لكرة القدم اتخاذ أي إجراء قانوني ضد صانع ألعاب الأهلي “أحمد الشيخ”، سواء بالإيقاف أو التغريم، بعدما قدم محامي اللاعب كافة الأدلة التي تؤكد عدم استعانته بوكيل اللاعبين “محمد شيحة” في مفاوضات انتقاله إلى الأهلي قبل ثلاثة أعوام ونصف.

وادعى محمد شيحة تدخله في المفاوضات ولعبه دور الوسيط بين أحمد الشيخ والأهلي، لاتمام انتقاله من مصر المقاصة في صيف 2015.

وقال شيحة بأنه لم يحصل على مبلغ 260 ألف جنيه مصري كعمولة منذ ذلك الحين، مطالبًا لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم بالتحرك والتحقيق مع صاحب الـ 26 عامًا في أقرب وقت ممكن.

ولم يشارك أحمد الشيخ في أكثر من خمس مباريات بالدوري الممتاز بعد انضمامه للأهلي من المقاص بموسم 2016/2015، ليعود اللاعب إلى المقاصة لكن على سبيل الإعارة، وهناك استطاع التتويج بلقب هداف الدوري برصيد 17 هدفًا من 27 مباراة بموسم 2017/2016.

وأُستدعي الشيخ من قبل الاتحاد المصري للمثول أمام لجنة التظلمات التي يرأسها المستشار “عادل الشوربجي”، وكان بصحبة الشيخ المحامي “أحمد سمير” الذي قدم مستندات نفت لعب محمد شيحة لأي دور في عملية نقل الشيخ إلى الأهلي، ومؤكدًا بالأدلة وجود وكيل أعمال آخر لعب دور الواسطة آنذاك.

وقررت لجنة التظلمات حفظ الشكوى وعدم إلزام أحمد الشيخ بتسديد أية مستحقات لمحمد شيحة.

وأصيب أحمد الشيخ في ركبته ببداية شهر يناير الماضي بعد مشاركته لمدة 90 دقيقة أمام بيراميدز في الجولة الـ 8 من الدوري الممتاز.

وسجل لاعب تليفونات بني سويف الأسبق عودته إلى صفوف الأهلي حين لعب كبديل لمدة 7 دقائق أمام الإنتاج الحربي يوم 16 فبراير الجاري، وهي أول مشاركة له في الدوري منذ مباراة بيراميدز.

ولعب أحمد الشيخ 8 مباريات بالدوري هذا الموسم معظمهم كأساسي، ما مكنه من التسجيل أمام بتروجيت والجونة والداخلية، وصناعة هدف أمام المستقبل.