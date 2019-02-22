صور.. محمد صلاح يشارك في تدريبات ليفربول قبل لقاء مانشستر يونايد

محمد صلاح لاعب ليفربول كتبت: سارة جاب الله شارك النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول في تدريبات الريدز الجماعية اليوم الجمعة للاستعداد لرحلة الأولد ترافورد لمواجهة مانشستر يونايتد. يونايتد. يسافر محمد صلاح برفقة الريدز إلى مدينة مانشستر يوم الأحد القادم لمواجهة اليونايتد، بهدف استعادة صدارة الدوري الإنجليزي ويسعي صلاح لتسجيل الأهداف حتي يبقي في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعدما التحق به الإرجنتيني أجويرو لاعب مانشستر سيتي برصيد 17 هدفً لكلاً منهما.

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