إيميريك لابورت يجدد تعاقده مع مانشستر سيتي

إيمبرك لابورتي كتب : أحمد البادي جدد إيميرك لابورتي مدافع مانشستر سيتي تعاقده مع الفريق بعقد يستمر حتى 2025. وأعلن النادي الإنجليزي عن تمديد عقد لاعبه حتى 2025 دون ذكر أى تفاصيل أخري. 2025 دون ذكر أى تفاصيل أخري. وكان لابورتي قد انضم إلى صفوف مانشستر سيتي قادمًا من أتليتك بلباو الإسباني بصفقة بلغت قيمتها 57 مليون يورو. اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا ارتدي قميص مانشستر سيتي في 36 مباراة منذ انضمامه في الصيف الماضي.

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