أشبال المنيا يفوز شباب سمالوط بهدف نظيف

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حقق فريق المنيا مواليد 97 فوزًا غاليًا، اليوم الجمعة، على فريق مركز شباب سمالوط بهدف نظيف، في مباراة نصف النهائي بدوري المنطقة هذا الموسم.
وتمكن لاعبو المنيا ، في المباراة التي أقيمت على ملعب النادي بالمنيا الجديدة، من السيطرة على المباراة خاصة في الشوط الثاني، إلى أنتمكن اللاعب كريم حسن، من إحراز هدفًا في الدقيقة 53 ، ويُضيع بعدها فريق المنيا عدة فرص، كانت من الممكن أن ترفع النتيجة لأكثر من هدفين.
بذلك الفوز يواجه لاعبو المنيا الفريق الفائز من مباراة ناصر ملوي
يقود فريق المنيا 97 كل من: محمد رؤوف ومحمد خيري، مدربين، ومحمد يسري مدرب حراس مرمى، ود. محمد علي طبيب، وسامر سيد مديرًا ماليًّا وإداريًّا.
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