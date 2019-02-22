مدرب الإسماعيلي: سنقاتل للفوز على قسنطينة ومتمسكين بأمل التأهل

انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفى لمباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة الجزائرى والتي ستقام غدًا السبت في إطار مواجهات الجولة الثالثة من بطولة دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم.

شهد المؤتمر حضور محمود متولى قائد الفريق وإيناس مظهر المنسق الإعلامى للمباراة ورامى العملة إضافة لعدد من وسائل الإعلام المصرية والجزائرية.

وتحدث البلجيكي سيدومير يانيفسكى المدير الفنى للإسماعيلى فى المؤتمر عن كيف يرى مباراة فريقه أمام قسنطينة؟ ورأيه فى غياب الجماهير؟ وما هو حلم مدينة الإسماعيلية؟

وخلال السطور التالية نقدم لكم كل تصريحات مدرب الدراويش:

- مباراة فى غاية الصعوبة أمام فريق لديه حظوظ كبيرة فى حصد

بطاقة التأهل بعد فوزه فى أول جولتين.

- لدينا هدف لن نتخلى عنه وهو تحقيق الانتصار من أجل الإبقاء على حظوظنا فى حصد بطاقة التأهل للدور المقبل، تعثرنا فى أول جولتين لكن لا يزال لدينا فرصة قائمة من خلال التعامل مع المباريات المقبلة على هدف واحد وهو الثلاث نقاط.

- نحن كجهاز فني إضافة إلى اللاعبين ومجلس الإدارة ومدينة الإسماعيلية بأكملها كانت سعيدة بالعودة لمنافسات البطولة لذلك لابد أن نبذل قصارى جهدنا للاستمرار فى إسعادهم والسعى

نحو التأهل لدور الثمانية.

- هناك غيابات مؤثرة بالفريق وعلى رأسها باهر المحمدى وطارق طه للإيقاف لكننى أثق بشكل كامل فى البدلاء لتعويض غيابهم.

- منذ بداية قيادتى للفريق وأسعى لتثبيت التشكيل وهو ماحدث فى المباريات الأخيرة والذى يسهم فى زيادة الانسجام بين اللاعبين بجانب استيعابهم بشكل أكبر للخطط الفنية التى أتطلع لتنفيذها.

- بالتأكيد سنفتقد للجماهير، فهم الدافع الأهم لتحقيق الانتصارات، لكن علينا أن نحترم قرارات الكاف ونقدم أقصى ما لدينا فى كل مباراة نخوضها فى غيابهم من أجل إعادة ثقتهم الغائبة.

- فى النهاية نعلم جيّدًا قوة الفريق المنافس، لذلك حرصنا على دراسة كل صغيرة وكبيرة عنه من أجل استغلالها لحصد نقاط المباراة وإعادة ترتيب الفريق بجدول المجموعة ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا فى لقاء الغد.