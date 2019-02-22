رياضة | إيهاب جلال: لم أكن قلقا على نتيجة مباراة النجوم.. المصري لديه رجال داخل الملعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب جلال: لم أكن قلقا على نتيجة مباراة النجوم.. المصري لديه رجال داخل الملعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن سعادته عقب الفوز الهام الذي حققه فريقه على النجوم بهدف نظيف.

وأضاف عقب نهاية اللقاء :"الحمد لله على المكسب واللاعبون كانوا رجالا، ولم يكن لدي أي قلق رغم نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي".

وتابع "الفوز توفيق من عند ربنا بعد إهدار النجوم لركلة جزاء، وأشكر اللاعبين على ما قدموه طوال اللقاء".

وواصل "قدمنا أداء جيدا للغاية في المباراة، ونجحنا في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث ، نرغب في صناعة شئ للنادي المصري، وأحمد ياسر قدم كل ما لديه حتى خروجه".

وأردف "أمامنا مباراة هامة عقب ٣ أيام ثم مباراة أخرى ثم فترة راحة، النقاط الثلاث مريحين لحد كبير ولا أفكر حاليا في مركز الفريق في الدوري، وهدفنا تحقيق الفوز في جميع المباريات فالفارف في الترتيب من المركز الرابع والمراكز الأخيرة مباراتين فقط".

وأشار "الروح بين اللاعبين جيدة للغاية وهذا أمر يساعدنا في المرحلة المقبلة"

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وأتم حديثه "كنت أفكر في اللعب بطريقة ٤-٤-٢ لكن بعد الهدف غيرنا الطريقة من المخاضرة وأشركنا حسين رحب وبعده عمرو موسى".