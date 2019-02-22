رياضة | تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق برشلونة مواجهة قوية ضد نظيره إشبيلية في تمام الخامسة والربع مساء غدا السبت، ضمن منافسات الدوري الاسباني.

ويتطلع برشلونة لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل تعزيز صدارته للدوري الإسباني، حيث يتربع علي القمة برصيد 54 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: سيميدو – بيكيه – لينجليه – ألبا

الوسط: بوسكيتس – راكيتيتش – سيرجيو روبرتو

الهجوم: ديمبلي – ميسي – سواريز