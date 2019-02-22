رياضة | الصفقة تقترب.. راكيتيتش يتفق مع إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفقة تقترب.. راكيتيتش يتفق مع إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم برشلونة الاسباني، من الانضمام لصفوف إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن ديان، شقيق راكيتيتش عقد جلسة في نهاية الاسبوع الماضي مع مسؤولي نادي إنتر ميلان بمدينة "ميلانو" الإيطالية للتفاوض حول إنتقال شقيقه للنادي الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة، إلى أن راكيتيتش وضع شرطا للانضمام لصفوف النيراتزوري الصيف المقبل، وهو أن يتأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا.

واتجه إنتر ميلان نحو التعاقد مع راكيتيتش، في الصيف المقبل، بعد تجديد لوكا مودريتش عقده مع ريال مدريد، خاصة وأن برشلونة لم يتحرك لتجديد عقد راكيتيتش حتي الآن.