رياضة | سولشاير يعلن خطته للتغلب على ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يعلن خطته للتغلب على ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن مواجهة فريقه لـ ليفربول، مشيرًا لأنه لعب في مثل هذه المباريات ويعلم مقدارها، وأن الجماهير والطاقم الفني وبالنسبة لكل من يعمل في هذا النادي، الكل يعلم بأن هذه مباراة كبيرة.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية: "هذا هو عملنا، التركيز ونقل كل هذه الشحنات الايجابية إلى مستوى مميز في مباراة يوم الأحد، الأمر لا يتعلق بالعواطف فقط، يجب علينا أن نركز ونسيطر على المباراة مع بعض الروح القتالية كذلك".

وأضاف: "لقد اتخذنا بعض الخطوات الصحيحة في طريق العودة والمنافسة في أعلى مراكز الدوري. الأمر لا يتعلق بالفخر، لكن يتعلق بالتقدم دائماً. لا أنظر إلى الخلف أبداً، بل إلى الأمام دائماً".

وواصل: "علينا أن نلعب بشكل أفضل من مباراة باريس سانت جيرمان. هذا ما نركز عليه، لأنها مباراة كبيرة أمام فريق كبير. يجب أن نتعلم من تلك التجربة وأن نبقى في كامل التركيز طوال المباراة".

وتابع: "نعلم أننا أمام مباراة صعبة جداً يوم الأحد. لكن أعتقد أنهم يعلمون أن القدوم إلى أولد ترافورد أمر صعب. أظن أنهم سوف يلعبون بإحترام وكذلك نحن".