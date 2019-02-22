رياضة | ناشئو مصر يحصدون ٣١ ميدالية في ثاني أيام بطولة مصر الدولية للتايكوندو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناشئو مصر يحصدون ٣١ ميدالية في ثاني أيام بطولة مصر الدولية للتايكوندو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت مصر على ٣١ ميدالية بواقع ٦ ذهبيات، و ٨ فضيات، و ١٧ برونزية في ثاني أيام منافسات بطولة مصر الدولية للكاديت المقامة حاليا بالغردقة.

في منافسات وزن -٢٩ كجم للناشئات، فازت جنا مصطفى لاعبة النصر بالذهبية و دينا السيد لاعبة المؤسسة العسكرية بالاسماعيلية بالبرونزية و الاء سعد لاعبة وادي دجلة بالبرونزية الثانية.

في منافسات وزن -٣٧ كجم للناشئات حصل حبيبة أيمن لاعبة صيد الدقي على الفضية و سما احمد لاعبة صيد الدقي على البرونزية و ملك مرسي لاعبة مركز شباب الجزيرة على البرونزية.

في منافسات وزن -٤٤ كجم للناشئات توجت سارة سامح لاعبة عالم الرياضة بالذهبية و منة الله محمد لاعبة الأولمبي بالفضية و جويرية تامر لاعبة الزهور بالبرونزية و جنا مصطفى لاعبة سموحة بالبرونزية.

في منافسات وزن -٥١ كجم للناشئات فازت ملك سامي لاعبة عالم الرياضة بالذهبية و ردينا اسماعيل لاعبة النصر بالفضية و جويرية محمد لاعبة وادي دجلة بالبرونزية.

في منافسات وزن -٥٩ كجم للناشئات توجت حبيبة احمد لاعبة الدخيلة بالذهبية و ملك احمد لاعبة الشمس بالفضية و شهد خالد لاعبة صيد القطامية بالبرونزية.

في منافسات وزن -٣٣ كجم للناشئين فاز بلال محمد لاعب صيد الدقي بالفضية و احمد علي لاعب المقاولون العرب بالبرونزبة و يوسف احمد لاعب عالم الرياضة بالبرونزية.

في منافسات وزن -٤١ كجم للناشئين حصل ادهم عرفة لاعب عالم الرياضة على البرونزية و عبد الرحمن عزت لاعب مركز شباب سموحة على البرونزية.

في منافسات وزن -٤٩ كجم للناشئين فاز ادهم الانواري لاعب وادي دجلة بالذهبية و محمد اسامة لاعب وادي دجلة بالفضية و محمد محررس لاعب سموحة بالبرونزية و محمد فهمي لاعب ٦ اكتوبر بالبرونزية.

في منافسات وزن -٥٧ كجم للناشئين فاز محمود سامح لاعب الشمس بالفضية و محمد محمود لاعب المؤسسة العسكرية بالسماعيلية بالبرونزية و عمر محمد لاعب النصر بالبرونزية.

في منافسات وزن -٦٥ كجم للناشئين توج سيف الدين احمد لاعب الاولمبي بالذهبية و حسين توفيق لاعب قارون بالفضية و ادهم الشيخ لاعب اكاديمية حياة بالبرونزية.