رياضة | يانوفيسكي: الإسماعيلي سيفتقد للجماهير أمام قسنطينة.. ودرسنا كل شئ عن منافسنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يانوفيسكي: الإسماعيلي سيفتقد للجماهير أمام قسنطينة.. ودرسنا كل شئ عن منافسنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث سيدومير يانوفيسكي المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن مباراة فريق شباب قسنطينة الجزائري والمقرر إقامتها غدا السبت ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال يانوفيسكي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة: "مباراة فى غاية الصعوبة أمام فريق لديه حظوظ كبيرة فى حصد بطاقة التأهل بعد فوزه فى أول جولتين".

وتابع: "لدينا هدف لن نتخلى عنه وهو تحقيق الانتصار من أجل الابقاء على حظوظنا فى حصد بطاقة التأهل للدور المقبل ،تعثرنا فى اول جولتين لكن لا يزال لدينا فرصة قائمة من خلال التعامل مع المباريات المقبلة على هدف واحد وهو الثلاث نقاط".

وأضاف: "نحن كجهاز فني إضافة إلى اللاعبين ومجلس الإداة ومدينة الإسماعيلية بأكملها كانت سعيدة بالعودة لمنافسات البطولة لذلك لابد أن نبذل قصارى جهدنا للاستمرار فى اسعادهم والسعى نحو التأهل لدور الثمانية".

وواصل : "هناك غيابات مؤثر بالفريق وعلى رأسها باهر المحمدى وطارق طة للايقاف لكننى أثق بشكل كامل فى البدلاء لتعويض غيابهم".

وأردف: "منذ بداية قيادتى للفريق وأسعى لتثبيت التشكيل وهو ماحدث فى المباريات الأخيرة والذى يسهم فى زيادة الانسجام بين اللاعبين بجانب استيعابهم بشكل أكبر للخطط الفنية التى أتطلع لتنفيذها".

واستكمل: "بالتأكيد سنفتقد للجماهير ، فهم الدافع الأهم لتحقيق الانتصارات ، لكن علينا أن نحترم قرارات الكاف ونقدم أقصى ما لدينا فى كل مباراة نخوضها فى غيابهم من أجل اعادة ثقتهم الغائبة".

واختتم: "فى النهاية نعلم جيدا قوة الفريق المنافس ،لذلك حرصنا على دراسة كل صغيرة وكبيرة عنه من أجل استغلالها لحصد نقاط المباراة واعادة ترتيب الفريق بجدول المجموعة ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا فى لقاء الغد".