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انت الان تتابع تفاصيل خبر الخور يحقق فوزاً هاماً على نادي قطر والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الجمعة 22 فبراير 2019 08:23 مساءً - حقق الخور فوزاً هاماً على ضيفه نادي قطر (3/1)، اليوم الجمعة، بدوري نجوم قطر ضمن الجولة الـ17، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، في المركز قبل الأخير.
وسجل أهداف الخور تياغو بيزيرا من ضربة جزاء، وفاجنر فيريرا، ومصعب عبد المجيد، في الدقائق (40 و50 و93)، في حين أحرز هدف قطر الوحيد صامويل إيتو من ضربة جزاء، في الدقيقة 70.
وبهذه النتيجة تجمد رصيد نادي قطر عند 16 نقطة في المركز العاشر، في حين انتعشت آمال الخور في البقاء بدوري نجوم قطر.
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