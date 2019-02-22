شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة: إشبيلية مرعب ولكن نمتلك حاكم بيزخوان والان مع التفاصيل

الخليج 365-

أكد الإسباني

إرنستو فالفيردي

, المدير الفني لفريق برشلونة, أهمية مباراة الغد لفريقه أمام إشبيلية, حيث يحل البارسا غداً ضيفاً ثقيلاً على إشبيلية في ملعب الأخير بال

رامون سانشيز بيزخوان, ضمن إطار لقاءات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني

وأشار فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم للمباراة أن إشبيلية فريق قوي ومخيف على ملعبه واستطاعوا تحقيق نتائج جيدة هذا الموسم, تقابلنا وجهاً لوجه في العديد من اللقاءات, ذلك نحن نعلم جيداً مدة صعوبة وأهمية لقاء الغد.

وواصل "الإسباني خيسوس نافاس لاعب إشبيلية يمثل جزء كبير من قوة فريقه, هو عد أحد المفاتيح الأساسية لديهم, نعلم خطورته جيداً, دائماً ما يشكل خطورة كبيرة أمامنا ويسبب الكثير من المتاعب لقد رأينا جميعاً ما قدمه من مستوى رائع في مباراة ذهاب الكأس".

وبالحديث عن إمكانية مشاركة الثنائي ميسي وسواريز غداً, أشار إرنستو ان الأوروجواياني حصل على قدر كافي من الراحة الأسبوع الماضي, لذلك هو جاهز للمشاركة أمام إشبيلية, ويمثل أهمية كبيرة للفريق داخل الملعب لما يفعله من مستعدة لزملائه على تسجيل الأهداف.

وتابع "ميسي أراه في حالة جيدة للغاية, وعلى ما أعتقد أن المنافسين يتفقون مع جيداً في هذا الأمر, هو يتصدر قائمة هدافين اللا ليجا برصيد 22 هدف وبفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه لوي سواريز زميله بالفريق".

وبالانتقال للحديث عن فرصة برشلونة في التتويج بلقب الدوري قال "لا يزال هناك الكثير من الوقت للحديث عن ذلك الأمر, لا نهتم بنتائج المنافسين, الأهم من ذلك نتائجنا في كل مباراة, نركز في الوقت الحالي على الفوز في الثلاث مباريات القادمة وفي مقدمتهم مباراة إشبيلية غداً".

ويلتقي برشلونة غداً مع إشبيلية في تمام الساعة السادسة والربع مساء بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية, الخامسة والربع بتوقيت القاهرة, وتنقل المباراة حصرياً عبر قناة beIN SPORTS 3 HD.