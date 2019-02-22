شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة استفاء ليفربول لنجم شهر يناير..ضياع الجائزة من صلاح والان مع التفاصيل

الخليج 365 - حصل ساديو ماني، جناح فريق ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في شهر يناير، المقدمة من الريدز.

وكانت المنافسة بين محمد صلاح، وروبرتو فيرمينو، وماني، على جائزة أفضل لاعب داخل الفريق في شهر يناير الماضي.

واستطلع موقع ليفربول الرسمي رأي الجماهير حول أفضل لاعب في الريدز في شهر يناير، وتفوق ماني على محمد صلاح وفيرمينو.

ووفقا لاستفتاء الجماهير، ماني حصل على المركز الأول ثم جاء بالمركز الثاني محمد صلاح، وحل فيرمينو في المرتبة الثالتة.