انت الان تتابع الإسماعيلي بزيه الأساسي أمام شباب قسنطينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠٦:١٧ م

شهد الاجتماع الفنى الخاص لمباراة فريق النادي الإسماعيلي ونظيره شباب قسنطينة حضور التنزانى أحمد مجواى مراقب المباراة، والسودانى صلاح أحمد محمد صالح مراقب الحكام، والإثيوبى مايكل بيلاى المنسق العام، ومن جانب الإسماعيلى حضر طارق أبو الليل، المدير الإداري، وأشرف عبد الكريم الإدارى، وسيد العركى مدير إدارة العلاقات العامة، وطارق عرامة رئيس نادي قسنطينة، وأعضاء الجهاز الإدارى للفريق الجزائري. وتقرر ظهور الإسماعيلى بقميصه الأساسي باللون الأصفر والشورت الأزرق والجوارب البيضاء، فيما سيظهر فريق شباب قسنطينة بقميصه الأخضر والشورت الأسود والجوارب السوداء.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي منافسه الجزائري شباب قسنطينة على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا 2019، في تمام الساعة السادسة مساء غد السبت. يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن في وقت سابق عودة فريق الإسماعيلي