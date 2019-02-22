انت الان تتابع قرعة الدوري الأوروبي.. «الزهر لعب مع الكبار» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، التي أقيمت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بمدينة "نيون" السويسرية، عن مباريات متوازنة لكبار المسابقة، وذلك بعد أن تمكن 16 فريقًا من الصعود وهي: تشيلسي وآرسنال (إنجلترا) - فالنسيا وفياريال وإشبيلية (إسبانيا) - إنتر ميلان ونابولي (إيطاليا) - كراسنودار وزينيت (روسيا) - إينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) - دينامو كييف (أوكرانيا) - ستاد رين (فرنسا) - دينامو زغرب (كرواتيا) - بنفيكا (البرتغال) - سالزبورج (النمسا) - سلافيا براغ (التشيك).

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب من هذا الدور يوم 7 مارس، على أن تقام مباريات العودة في 14 من نفس الشهر، ثم ستقام قرعة الدور ربع النهائي، ونصف النهائي من المسابقة يوم 15 من نفس الشهر. وفيما يلي قرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي: تشيلسي الإنجليزي × دينامو كييف الأوكراني آرسنال الإنجليزي