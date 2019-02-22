شكرا لقرائتكم خبر عن «جوميز» يُرعب طفلاً فى الكلاسيكو السعودى على طريقة «الأسد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى لقطة أثارت الجدل على مواقع التواصل الإجتماعى٬ خلال مباراة الكلاسيكو التى جمعت بين الاتحاد والهلال٬ فى المباراة التى أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة، أمس الأول، والتى انتهت لصالح الزعيم بنتيجة 2/0، ضمن منافسات الجولة الواحد والعشرين لبطولة الدورى السعودى للمحترفين.

تسبب الفرنسى جوميز نجم خط هجوم الزعيم فى رعب أحد الأطفال المتواجدين فى ملعب الجوهرة المشعة، وعقب المباراة، قام جوميز بتقبيل الطفل، اعتذارًا عما بدر منه من أداء أثار مخاوفه.

جاء ذلك على خلفية احتفال جوميز الشهير عقب تسجيل هدف فى شباك الاتحاد، والذى يشبه احتفال الأسد، أمام طفل جالس على كرسى بملعب المباراة، ما أثار خوف الطفل الذى ارتعب من هذا المنظر، ليترك كرسيه ويجرى بعيدًا.

من جانبه قال والد الطفل فيصل الغامدى فى تصريحات أبرزتها صحيفة «عكاظ» السعودية، إنه لم ينتبه إلى هذا أثناء المباراة نفسها، بل شاهد ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضاف والد الطفل قائلاً: ما شاهدته هو قيام الكابتن حسين ناصر المسؤول عن البراعم بنادى الاتحاد، مع اللاعب الفرنسى جوميز وهو يُهدى نجلى قميص اللاعب، وهذا من شيم الكبار، وأشكر اللاعب على ذلك.

وعبر والد الغامدى عن سعادته بإهداء قميص جوميز لنجله، مؤكداً أنه ذكرى طيبة من الكابتن ستظل حافزاً لأن يكون أحد نجوم الاتحاد فى المستقبل.

فى نفس السياق، حقق الهلال، العديد من الأرقام الرائعة فى كلاسيكو الكرة السعودية، بينما واصل الاتحاد، معاناته الكبيرة فى الدورى السعودى هذا الموسم.

تلقى الاتحاد، الهزيمة الأولى فى عام 2019؛ بعدما حقق ثلاثة تعادلات وفوزين فى آخر خمس مباريات.

وانتصر الهلال، على فريق الاتحاد، ذهابا وإيابًا فى دورى المحترفين، لأول مرة منذ عام 2013.

أصبح الزعيم أكثر فريق يسجل فى مرمى الاتحاد، فى دورى المحترفين، برصيد 39 هدفًا «تخطى النصر 38 هدفًا».

ولم يتلق الهلال، أى هزيمة أمام الأندية الثلاثة الكبار «الاتحاد، النصر، الأهلى»، فى دورى المحترفين، منذ أكتوبر 2016 «فاز 8 وتعادل 7».

وواصل الاتحاد، عقدته أمام الأندية المدافعة عن اللقب، حيث فاز مرتين فقط من أصل آخر 20 مواجهة من هذا النوع.

من جانبه أعرب الأمير محمد بن فيصل رئيس نـادى الهلال، عن سعادته بالفوز على الاتحاد بهدفين نظيفين.

وقال فى تصريحات عقب اللقاء: «الاتحاد فريق كبير، وسيعود خلال المرحلة المقبلة، سعيد بانتصار الهلال، وقدمنا مستوى جيدا، واستحق اللاعبون الفوز».

وأضاف: «أشكر الهلاليين، جمهور الهلال سيظل الرقم الصعب، عشاق الزعيم هم الرقم الأفضل والأعظم، نبذل الـغالى والنفيس من أجل إسعادهم».

وواصل: «بدأت الآن مرحلة الحصاد فى البطولات ويجب علينا التكاتف خلف الفريق والجهاز الفنى بقيادة زوران، من أجل تحقيق الألقاب».

وعن المهاجم سوريانو، قال رئيس الهلال: «هو لاعب كبير، لكنه انضم للهلال ولم يكن جاهزًا بنسبة 100%، لكنه سيعود خلال الفترة المقبلة، وهو إضافة كبيرة لهجوم الفريق، ولا يزال لدينا مباريات كثيرة هذا الموسم».