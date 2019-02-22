ماني نجم يناير فى ليفربول

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جدة - عمرو شويل حصد المهاجم السنغالى ساديو مانى جائزة أفضل لاعب فى ليفربول عن شهر يناير الماضى. وتسلم مانى الجائزة خلال مران ليفربول اليوم الجمعة، والذى يستعد لخوض مواجهة مانشستر يونايتد الهامة بعد غد الأحد فى الجولة الـ 27 من الدورى الإنجليزى. ونجح المهاجم السنغالى فى تسجيل هدفين فى 4 لقاءات خاضها الريدز الشهر الماضى أمام كلا من ليستر سيتى (1-1) والفوز على كريستال بالاس 4-3. وكان النجم المصرى محمد صلاح قد حصل على الجائزة عن شهر ديسمبر وأكتوبر الماضيين.

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