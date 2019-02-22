شكرا لقرائتكم البلطجة تحرم آرسنال من لاكازيت 3 مباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الإتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" إيقاف الفرنسى الكسندر لاكازيت مهاجم أرسنال الإنجليزى 3 مباريات فى مسابقة الدورى الأوروبى.

وكان لاكازيت قد تعرض للطرد فى اللحظات الأحيرة من مواجهة باتى بوريسوف بطل بيلاروسيا الأسبوع الماضى فى ذهاب دور الـ 32 من البطولة، والتى انتهت بخسارة الجانرز بهدف، إثر اعتدائه على لاعب الفريق المنافس.

وغاب لاكازيت عن مواجهة الإياب أمام باتى بويسوف أمس الخميس والتى انتهت بفوز أرسنال 3-0، كما سيغيب عن مبارتى الدور ثمن النهائى أمام رين الفرنسى يومى 7 و14 مارس المقبل.



الكسندر لاكازيت

لاكازيت