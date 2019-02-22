شكرا لقرائتكم أخبار مانشستر يونايتد اليوم الجمعة 22 / 2 / 2019 مارسيال جاهز للقاء ليفربول وتحديد موعد الديربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل مانشستر يونايتد تدريباته استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام ليفربول بعد غد الأحد فى إطار الجولة الـ 27 من الدورى الإنجليزى الممتاز.

سولشاير يأمل فى لحاق لينجارد بمواجهة مانشستر يونايتد ضد ليفربول



تحدث النرويجى أولى جونار سولشاير المدير الفنى لمانشستر يونايتد عن مواجهة الفريق المقلة أمام ليفربول، قائلا "لقد لعبت بضعة من هذه اللقاءات لذا أعرف حجمها بالنسبة للجماهير، ولجميع من يعمل هنا، يجب أن نبقى مركزين ومسيطرين، وكذلك الحفاظ على الروح القتالية بداخلنا أيضًا".

"يجب أن نؤدي بشكل أفضل من ما قدمنا امام باريس سان جيرمان" وأضاف: "هذا هو التركيز الحقيقى لأننا نخوض مباراة كبيرة ضد فريق كبير، علينا أن نتعلم من تلك التجربة ونحرص على أن نبقي تركيزنا على المباراة بأكملها".

"بوجبا لاعب رائع أعجبنى منذ أن رأيته وهو شاب، إنه الفائز بكأس العالم، ولديه شخصية القائد فى غرفة الملابس وعلى أرض الملعب، يريد امتلاك الكرة طوال الوقت".

"هناك أنواع مختلفة من لاعبي خط الوسط لكننى لا أعتقد أن هناك أي لاعب آخر في شكل لعبه، يمكن أن يسجل الأهداف، لديه تقنية رائعة، هدفه فى تشيلسي كان رائعاً، كما بامكانه أيضاً توزيع التمريرات عندما يتواجد أكثر فى وسط الميدان".

"نحن نعلم أننا بانتظار مباراة صعبة للغاية يوم الأحد، لكنى أعتقد أنهم يعرفون أن القدوم إلى أولد ترافورد سيكون صعباً، أعتقد أنهم سيقدمون لنا الاحترام كما سنقدم لهم الاحترام ايضاً".

"نحن بحالة جيدة، مارسيال بحالة جيدة وأتمنى أن يكون لينجارد على ما يرام، سيكونان معنا فى التدريبان القادمان، كلا منهما إصابتة مختلفة عن الأخر، لذا نعتقد ان يكون مارسيال مستعد للقاء ونأمل أن يكون جيسى جاهز".



سولشاير

تحديد موعد الديربى بين مانشستر يونايتد والسيتي



أعلن الإتحاد الإنجليزيى عن الموعد الجديد لديربى مانشستر، بين اليونايتد والسيتي، والذى تم تأجيله بسبب تأهل الفريقين لـ دور الـ8 من مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزى.

وسيقام اللقاء يوم 24 أبريل المقبل فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يلتقى مانشستر يونايتد مع منافسه تشيلسى عقب هذا اللقاء بثلاثة أيام.