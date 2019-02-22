شكرا لقرائتكم شوط أول سلبي بين المصري والنجوم فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهي الشوط الاول بين المصرى البورسعيدي والنجوم ، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد الجيش بالسويس، بالجولة 23 من بطولة الدوري العام.

وجاء التشكيل المصرى البورسعيدي كالتالي، ‎-حراسة المرمى: أحمد مسعود ‎-الدفاع: أحمد شوشة ,عمر كمال , إسلام عطية و محمد الصالح ‎-الوسط: إيزي إيميكا , فريد شوقي , سعيدو سمبوري ومحمود حمد ‎-الهجوم : أحمد ياسر ومحمود وادي.

فيما جاء تشكيل النجوم ، عصام الحضري في حراسة المرمى ، محمود فتح الله، خالد عبد الرازق، مايكل أزخومين، كريم فؤاد في خط الدفاع ، ديديه كوريه، عمرو السيسي، محمد همام، أحمد شرويدة، أيمن الغباشي في خط الوسط، توسين أومويلي في الهجوم.

وشهد الشوط الاول اداء متوسط بين الفريقين حيث لم يظهر اي هجمات خطيرة من مهاجمي المصري والنجوم ، ليظل البحث عن الهدف الاول لأي منهما في الشوط الثاني من المباراة .

ويحتل النجوم المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 6 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 29 هدف بينما يحتل المصرى المركز السابع برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 11 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 25 هدف وتلقت شباكه 25 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة.