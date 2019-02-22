شكرا لقرائتكم كاف يصدم الإسماعيلي قبل العودة إلى دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر الاتحاد الافريقى لكرة القدم “كاف” مسئولى الإسماعيلى بإيقاف طارق طه ظهير أيسر الفريق بعد حصوله على إنذار ثانٍ فى لقاء الافريقى التونسى وقفا لتقرير الحكم الكاميرونى.

وقام الإسماعيلى بالتظلم على هذا القرار خاصة أن الحكم أخطأ بعد منح طارق طه بطاقة صفراء الا ان اللاعب الذى ارتكب الخطأ وتسبب فى ركلة الجزاء هو قلب الدفاع الغانى ريتشارد بافور.

ويتطلع مسئولو الإسماعيلى للوقوف على الرد النهائى للكاف خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل استعادة خدمات الظهير الأيسر الاساسى للفريق.

ويواجه الإسماعيلى نظيره شباب قسنطينة الجزائرى غدا السبت فى تمام السادسة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا عل ملعب برج العرب.