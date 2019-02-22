شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. "سيلفى" اجتماع مجلس إدارة الأهلى مع محمود الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد جمال الجارحى عضو مجلس إدارة الأهلى، صورا بطريقة السيلفى عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وذلك من اجتماع مجلس إدارة القلعة الحمراء. وكان مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، بدأ اجتماعه الأخير بالوقوف دقيقة حداداً على روح الكاتب الصحفى خالد توحيد، رئيس قناة النادى والذى وافته المنية صباح الثلاثاء الماضى بعد أزمة قلبية تعرض لها أثناء أداء صلاة الظهر فى النادى كما قرر مجلس الأهلى التأكيد على احتفاظ النادى بكافة الحقوق المشروعة دون تفريط حيال الإجراءات القانونية التى اتخذها مجلس الإدارة بخصوص انتهاك اللوائح فى اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلى الأندية.

السيلفى "حاضر" فى اجتماع مجلس إدارة الأهلى

السيلفى "حاضر" فى اجتماع مجلس إدارة الأهلى

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