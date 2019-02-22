شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي يقترب من الدفاع عن عرين الأهلي أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اقترب شريف إكرامي حارس مرمى الاهلي من الدفاع عن عرين الفريق في مباراة الجونة المقرر لها بعد غد ، الأحد، بالدوري بعدما تضاءلت فرص محمد الشناوي في الدفاع عن عرين الفريق.

وكان الشناوى قد غاب عن مباراة الإنتاج الحربى السبت الماضى بعدما تعرض للإصابة فى العضلة الضامة قبل اللقاء بدقائق وشارك بدلاً منه شريف إكرامى، قبل أن يعود الشناوى ويُشارك مع الأهلى فى مباراة الداخلية يوم الأربعاء الماضى بالدورى.

ويواجه الشناوى شبح الغياب عن مباراة فريقه أمام الجونة بعدما تجددت إصابته خلال الساعات الماضية لذا إقترب شريف إكرامي من الدفاع عن عرين الفريق في مباراة الجونة.

ويسافر الأهلي للجونة غداً وسيُعلن الجهاز الفني للفريق بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي عقب مران الغد قائمة اللاعبين المسافرة لخوض المباراة وأن كانت الدلائل تُشير إلى أن الشناوي لن يُشارك في لقاء الجونة وسيُدافع إكرامي عن عرين المارد الأحمر في لقاء الجونة.