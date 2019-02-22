أسامة كمال يُبدع.. تركي يزعل.. بيراميدز بيع.. استثمارات صفي

كتب: ضياء السقا

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، نقل ملكية بيراميدز بالكامل إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي، وتصفية جميع استثماراته الرياضية في مصر.

ونشر آل الشيخ بيانا عبر حسابه بالفيسبوك، الجمعة، معربا فيه عن تمانياته بالتوفيق للمستثمر الإماراتي الجديد، كما وجه الشكر لكل من عمل معهم في المرحلة الماضية بالنادي.

كما وجه تركي رسالة وداع، قائلا: "تحية لي كل من تعاملت معهم في مصر الحبيبة واخص بالذكر ... المستشار مرتضى منصور واحمد وامير ...حسام البدري... احمد حسن... حسام حسن وابراهيم ...هادي خشبه ...محمد العاصي... هاني ابوريدة ... محمد كامل ... مدحت شلبي ... احمد عفيفي... ابراهيم فايق ... رضا عبدالعال ... خالد الغندور ... ميدو ... عمرو اديب... عمرو دياب ... محمد حماقي... محمد هنيدي ... هاني فرحات ... محمد رمضان ... رامي امام ... ايمن بهجت قمر... امير طعيمة ... خالد تاج ... عمرو مصطفى ... هاني فرحات ... طارق مدكور ... خالد عز ... حماده اسماعيل ...جمال ومدحت العدل ... محسن جابر ... هاني شاكر ...عمروالليثي... ايهاب جلال... لاعبي واداري بيراميدز ... مع حفظ الالقاب والمعذرة اذا نسيت حد".

أسامة كمال يثير غضب تركي

ويأتي قرار تركي الشيخ بعد ساعات من أزمته مع الإعلامي أسامة كمال، بعد تطرق الأخير لمشكلة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر.

وقال الإعلامي في برنامجه "مساء دي إم سي": "عايز أسأل اتحاد الكرة هل شرط الاستثمار الأجنبي في الكرة المصرية أن نادي المستثمر الأجنبي يحصل على لقب الدوري؟".

وأضاف كمال: "إيه الهدف من استبدال مباراة في الدوري بمباراة في الكأس، ما الذي سيستفيده اتحاد الكرة إذا انسحب الأهلي من البطولة وتم استبعاده من البطولات الإفريقية؟، هل علشان يدخل نادي تاني بدلا منه؟".‬

وواصل الإعلامي: "اللعب بقى على المكشوف، لكن ما يحدث فج وعيب وكفاية بقى كسرة النفس.. وكفاية نحمل على الأمن أكتر من كده.. احنا عملنا مشكلة من لا شيئ".

آل الشيخ يرد على الإعلامي

حديث أسامة كمال، أثار غضب تركي آل الشيخ، حيث أعاد المستشار نشر مقطع الإعلامي على صفحته بالفيس بوك، وعلق قائلا: "معاك حق وأنا مالي ومال الصداع.. وربنا ميجيب كسرة لحد!".

فرج عامر: أسامة كمال قال ما كنا نتمنى قوله

من جانبه أثنى فرج عامر، رئيس نادي سموحة على تعليق الإعلامي، وكتب عبر صفحته بالفيس بوك: "أسامة كمال قال ما كنا نتمنى قوله".

واشتعلت أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر، بعد تمسك النادي الأحمر برفضه استبدال أي مباراة لفريقه في بطولة الدوري بأخرى في مسابقة الكأس.

وكانت لجنة المسابقات بالجبلاية قد استبدلت مباراة الأهلي وبيراميدز، في الدوري المقرر لها 28 فبراير، لتصبح في دور الـ16 بكأس مصر في نفس الموعد.

الأهلي يرفض الرضوخ

وقرر مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه، الخميس، برئاسة محمود الخطيب، الالتزام بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ بتاريخ 9-2-2019 ونصه (الرفض القاطع لاستبدال أي مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف، خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أي جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية)، وتم إخطار اتحاد الكرة بهذا القرار في 10-2-2019 قبل إجرائه أي تعديلات جديدة على جدول الدوري.

كما قرر التأكيد على احتفاظ النادي بجميع الحقوق المشروعة دون تفريط حيال الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة بخصوص انتهاك اللوائح في اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلي الأندية.

رد بيراميدز

وعلى الجانب الأخر رفض نادي بيراميدز إجراء أي تعديلات جديدة على مسابقتي الدوري والكأس.

وأصدر بيراميدز بيانا جاء كالتالي: "في ضوء التعديلات الأخيرة التي أجرتها لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على جداول مسابقتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر والذي أبدى نادي بيراميدز ترحيبه بها لما تكفله من تكافؤ للفرص، يؤكد النادي على احترامه للاتحاد المصري لكرة القدم بكافة لجانه ويعلن رفضه القاطع إجراء أي تعديلات جديدة إرضاءً لأي أطراف أخرى".

وفي سياق متصل، قال أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز: "الحكاية باختصار أن المشاركة انتصار والانسحاب انتصار، الفوز انتصار والهزيمة شرف ليوم الدين، اللاعب لما يجيلنا احتراف ولو خرج من عندنا (عكس رغبتنا) بنفس الطريقة اللي جالنا بيها خيانة".

وأضاف عفيفي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الجدول ميتغيرش لأن الاتحاد هو اللي عمله بنفسه بس يتغير حتى لو الاتحاد برضه هو اللي عمله بنفسه لو تغييره في مصلحتنا، وقت الهزيمة نتهم الجميع بكل شيء ووقت الفوز نتهم من يتهم أي حد بأي شيء بأنه يعيش نظرية المؤامرة، الدعم لو جالنا حب ولو راح لغيرنا إفساد للرياضة المصرية، أي حكاية بسيطة وسهلة مادام لقت اللي يصدقها ويا بخت اللي حكاياته بتتصدق من قبل ما تتحكي".

الجبلاية تهدد الأهلي

من جانبه خاطب الاتحاد المصرى لكرة القدم، أندية الدورى الممتاز، بالتأكد من عدم مخالفة إجراءات التراخيص الممنوحة لها؛ كشرط أساسي لتجديدها، حيث يتم بموجب هذه التراخيص المشاركة في بطولات الأندية الأفريقية.

واستند الاتحاد المصري في خطابه، إلى المادة 9-1 (المعايير)، إضافة إلى الاقرار الموقع من قبل الأندية في هذا الخصوص، ومن بينه الالتزام بالمشاركة فى المسابقات التى ينظمها الاتحاد خاصة الدورى وكأس مصر.

وفي ذات السياق، أكدت مصادر باتحاد الكرة لـ"اليوم السابع" عدم وجود أي نية لتغيير جدول مسابقتى الدوري أوالكأس، أو تأجيل أي مباراة فى المسابقتين، مشيرة إلى أن الفريق المعترض أو المتقاعس يعتبر منسحبا من البطولة وتطبق عليه اللوائح وسيتم حرمانه من المشاركة فى البطولات الأفريقية.

شاهد فيديو أسامة كمال